Cagliari, domani la statua della Madonna di Loreto arriverà in aeroporto

Cerimonia di accoglienza della statua della Madonna di Loreto martedì 28 gennaio 2020 all’aeroporto di Cagliari.

Il programma prevede che la statua, in arrivo sul volo Alitalia proveniente da Roma Fiumicino delle 13.30, venga portata dall’Arcivescovo di Cagliari Mons. Giuseppe Baturi nella Cappella del ‘Mario Mameli’, dove resterà fino al 18 febbraio.

Il Giubileo Lauretano, dedicato agli aviatori e ai passeggeri trasportati in aereo, è stato indetto da Papa Francesco per celebrare il centenario della proclamazione della Modonna di Loreto degli aeronauti durante tutto il 2020. Il viaggio dell’effigie della Madonna di Loreto, coordinato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e Assaeroporti, è iniziato ad Ancona l’8 dicembre 2019 e terminerà il 10 dicembre 2020 dopo aver toccato 20 aeroporti italiani. Cagliari è la quinta tappa dell’itinerario.

Per tutta la durata del Giubileo, i fedeli potranno ricevere l’indulgenza plenaria non solo presso il Santuario della Santa Casa a Loreto, ma anche visitando le cappelle degli aeroporti che accolgono la statua itinerante della Vergine Patrona degli aviatori.