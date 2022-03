Cagliari, disturba i passanti e aggredisce i carabinieri in via Sassari: arrestato un bengalese.

Ieri attorno alle 22 a Cagliari i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale un 37enne bengalese senza fissa dimora e con precedenti a carico. I militari, a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa di via Nuoro, relativa a uno straniero che stava arrecando disturbo a cittadini di passaggio e creando pericolo per gli automobilisti in transito, sono intervenuti in piazza Matteotti, angolo via Roma. Lì hanno notato il molestatore che dopo aver raggiunto la vicina via Sassari aveva preso a importunare una ragazza, ferma in attesa di attraversare la strada per raggiungere la stazione ferroviaria. Il capo equipaggio, sceso dall’auto, ha chiesto all’uomo cosa stesse facendo. A tale richiesta il 37enne, in evidente stato di ebbrezza, ha spintonato il militare e successivamente ha tentato di colpire con calci e pugni entrambi i carabinieri che sono però riusciti a porlo in sicurezza e a condurlo nell’auto di servizio. All’interno del veicolo il bengalese ha continuato a dimenarsi, sferrando calci contro lo sportello posteriore. Condotto in caserma, visto l’evidente stato di ubriachezza e la presenza di lievi graffi a un dito della mano destra, è stato richiesto l’intervento del 118 che lo ha trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. L’arrestato è stato vigilato dai carabinieri nella stanza del pronto soccorso in cui è rimasto in osservazione e, attese le dimissioni avvenute nella mattinata odierna, verrà condotto presso il Tribunale di Cagliari per essere giudicato con rito direttissimo.