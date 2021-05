Cagliari, disoccupati e disperati: gli addetti al carro attrezzi bloccano nuovamente viale Monastir

Nuova protesta degli addetti al carro attrezzi di Cagliari. I dieci lavoratori, asserrragliati da settimane nel deposito di viale Monastir, sono tornati a occupare il viale, piazzando transenne e mandando ko il traffico. Il motivo è sempre lo stesso: dopo decenni di lavoro sono stati messi alla porta dopo un nuovo bando del Comune. I problemi legati al sistema di rimozione auto in città è andato in tilt, con lunghi periodi di stop. E loro, gli addetti messi in cassa integrazione dallo scorso primo aprile, hanno promesso battaglia: “Non possono toglierci il lavoro così, siamo tutti padri di famiglia”. Due settimane fa sono arrivati sin sotto il Comune, ma la situazione non si è sbloccata. E allora, nuova protesta, con le transenne piazzate nel viale Monastir.

“Potrebbero esserci nuove azioni clamorose e più forti già nelle prossime ore, i lavoratori si stanno organizzando”, avvisa Luca Locci dell’Sgb.