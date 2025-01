Uno dei viali più affascinanti della città, una delle strade storiche e più simboliche di Cagliari ridotta a un cumulo di buche e tratti dissestati. Viale Merello sembra bombardata: abbandonata da anni a se stessa e al suo destino, attraversarla è un atto di coraggio troppo spesso ripagato da cadute e inciampi. Ce lo segnala un nostro lettore.

“Viale Merello è una delle strade più affascinanti di Cagliari. Peccato che il turista che si trovi a transitare per questo viale poco possa godere delle bellezze architettoniche delle ville in stile liberty, preso com’è – al pari di genitori con passeggini, anziani, persone con mobilità ridotta o semplici pedoni – a non procurarsi cadute e contusioni.

Il marciapiede è divelto dalle radici degli alberi per larghi tratti ed è impraticabile. Provare ad attraversare la strada è un’impresa, con le macchine e le moto che sfrecciano agevolate dalla discesa e incuranti delle poco visibili indicazioni stradali.

La domanda che mi pongo da comune cittadino è questa: in caso di incidente e nonostante le ripetute segnalazioni, il sindaco e l’assessore preposto verranno mai chiamati a rispondere della mancata tutela dell’incolumità pubblica?”