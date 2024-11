Cagliari, disastro Businco: sit-in delle associazioni “Non chiudete le sale operatorie per i malati di tumore”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Stop alla chiusura delle sale operatorie dell’ospedale oncologico Businco, centro di riferimento regionale per la cura dei tumori. L’appello è rivolto alla presidente della regione Alessandra Todde. Questa mattina le associazioni Socialismo Diritti Riforme , Fidapa, Komunque donne, Lilt, Karalis pink team, Cittadinanzattiva, Maipiusole contro il tumore, Salute donna, Sinergia femminile, Garante metropolitano persone private della libertà, Il giardino di Lu insieme a Cgil, Usb e ai componenti della commissione regionale Sanità, hanno organizzato un sit in davanti all’ospedale per provare a scongiurare la chiusura delle sale operatori dovuta a lavori di ristrutturazione. “Domani – spiegano i protagonisti della protesta – secondo il progetto dovrebbe iniziare la chiusura con il via ai lavori. Ma noi siamo pronti anche a ricorrere alla procura della Repubblica”.