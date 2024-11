Cagliari: Dipendenze Narcotici Anonimi festeggia il decennale di attività

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il 16 e 17 novembre, l’associazione internazionale di auto-mutuo-aiuto di Narcotici Anonimi celebra a Cagliari un importante traguardo: dieci anni di presenza attiva e supporto continuo nella lotta contro la dipendenza da droghe nel capoluogo sardo. L’evento si svolgerà presso la sede cagliaritana di Narcotici Anonimi (NA) di Viale Merello 7 e rappresenta non solo un momento di festa ma anche un’occasione di riflessione sui risultati raggiunti.

“Dieci anni fa, quando abbiamo iniziato, eravamo un piccolo gruppo di persone che si riuniva in una piccola stanza” ricorda uno dei membri fondatori. “Oggi siamo una comunità solida e in crescita, che continua ad accogliere chiunque cerchi aiuto per uscire dalla dipendenza.”

È gratuita, non è associata ad alcuna organizzazione esterna governativa, religiosa o di pubblica sicurezza. Lo scopo primario dell’associazione è trasmettere le esperienze personali dei membri, per dimostrare che si può vivere senza usare droghe, perdere il desiderio di usarle e trovare un nuovo stile di vita.

Il programma si basa sui Dodici Passi e le Dodici Tradizioni, un approccio spirituale fondato sull’anonimato e l’inclusione,applicato con successo in tutto il mondo, che continua a dimostrare la sua efficacia offrendo una via d’uscita concreta dalla dipendenza.

In Italia, Narcotici Anonimi arriva nei primi anni ’80, con i primi gruppi stabili che si formano a Roma e Brescia. La crescita è stata graduale ma costante, e oggi l’associazione è presente in quasi tutte le regioni italiane, con una particolare concentrazione nelle grandi aree urbane. Il sostegno di un gruppo di auto-mutuo-aiuto si concretizza in numerose riunioni sul territorio italiano (140 gruppi, oltre 200 riunioni in 60 città e 45 riunioni online a settimana): NA ritiene che queste siano una risorsa importante per il dipendente e che non siano in contrasto con altri percorsi terapeutici, ma che possano essere un valido aiuto, per esempio, per chi sta terminando un percorso comunitario o di supporto a chi già effettua trattamenti personali privati. Narcotici Anonimi collabora stabilmente con varie istituzioni a livello nazionale: SerD, comunità di recupero, cliniche specializzate, centri di trattamento e medici del settore, ed è riconosciuta dall’Istituto Superiore di Sanità.



Ad oggi in Sardegna sono presenti due gruppi di Narcotici Anonimi: uno a Cagliari ed uno a Olbia.L’arrivo in Sardegna è stato più tardivo rispetto ad altre regioni, ma la necessità di un supporto specifico per i dipendenti ha portato alla formazione del primo gruppo a Cagliari nel 2014. In questi dieci anni, l’associazione ha stabilito collaborazioni importanti con i SerD locali, le comunità terapeutiche, i servizi sociali comunali e le strutture sanitarie dell’area metropolitana. Questo network ha permesso di creare un sistema di supporto integrato per chi cerca di uscire dalla dipendenza, offrendo un punto di riferimento costante e gratuito per affrontare l’emergenza dipendenze.