Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri di Cagliari hanno denunciato un lavapiatti 26enne di origine nigeriana, residente a Capoterra, per danneggiamento aggravato. L’uomo, appena dimesso dal reparto di psichiatria dell’ospedale SS. Trinità, si è reso responsabile della distruzione dei vetri di quattro auto parcheggiate in via Is Mirrionis, scatenando l’allarme tra i residenti.

L’intervento dei militari è stato richiesto tramite Numero Unico di Emergenza 112, quando alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un uomo in forte stato di agitazione che, senza apparente motivo, stava colpendo con oggetti contundenti le vetture in sosta. La pattuglia della Radiomobile, giunta tempestivamente sul posto, è riuscita a bloccare l’uomo e a condurlo in caserma per le operazioni di rito. Contestualmente, i proprietari dei veicoli danneggiati sono stati invitati a formalizzare denuncia per il danno subito.

Considerata la particolare situazione del giovane e valutato il suo recente ricovero, in accordo con la magistratura, si è deciso di procedere nei suoi confronti con una denuncia, motivo per cui, al termine degli accertamenti, è stato rimesso in libertà.

Tuttavia, pochi attimi dopo l’uscita dalla caserma, l’uomo ha raccolto una mattonella dal marciapiede e, in un improvviso scatto d’ira, ha infranto il vetro di un’altra auto prima che i militari avessero il tempo di fermarlo. A questo punto, constatato il suo evidente stato di alterazione psichica, i carabinieri hanno richiesto con urgenza un nuovo intervento del 118, che ha provveduto a trasportarlo nuovamente presso l’ospedale SS. Trinità, dove è stato ricoverato nuovamente nel reparto di psichiatria per le cure del caso.