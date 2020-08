Cagliari, diktat della Prefettura: “Rimpatri dei migranti più veloci, più telecamere al centro di Monastir”

E’ l’esito dell’importante vertice in Prefettura a Cagliari con i sindaci sul caso migranti: saranno accelerati sia i test sui possibili contagi da Covid sia l’allontanamento dalla Sardegna dei migranti irregolari. Potenziamento in vista della video sorveglianza, non risultano allontanamenti dal centro di Monastir. Ecco la nota ufficiale della Prefettura