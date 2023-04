Cagliari dice addio a Filippo Meloni, il dj più ironico della città

Addio a Filippo Meloni, Cagliari dice addio a uno dei deejay più ironici e simpatici della città. L’autore di vari brani, tutti visibili sul suo canale YouTube, se n’è andato ieri: stando a quanto trapela, stava male da un po’ di tempo. Cresciuto nella zona di Su Loi, a Capoterra, era noto anche nel capoluogo sardo. Celebre il suo video, datato 2017, dal titolo “L’esercito di Zedda”, una parodia tutta incentrata sulla via Roma pedonale voluta, per un mese, dall’allora sindaco di Cagliari. Un successo da decine di migliaia di visualizzazioni; per ricordarlo, Casteddu Online ha deciso di allegare proprio quel video all’articolo.

Sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio. C’è chi lo ricorda proprio postando nuovamente il video tormentone in salsa casteddaia, come nel caso di Nicola L. e chi invece ricorda, come Micaela C., di quella promessa di una birra da bere insieme che però, purtroppo, resterà tale. “Ciao Filo”, poi una sfilza di cuoricini neri, è solo un altro dei tanti post pubblicati sui social nelle ultime ore da chi ha avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo.