Cagliari dice addio a Barbara Galizia, morta a 47 anni: “Una combattente di sinistra che non si è mai nascosta”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Da Berlino, dove viveva con il compagno insieme al quale gestiva una gelateria, la Coppa Di Vetro, era in stretto contatto con Cagliari e con tutto ciò che stava capitando, in tempo reale, a livello politico. Lei, da sempre di sinistra, nata a Mulinu Becciu e militante sin dagli albori in Sel, il partito che ha lanciato la candidatura di Massimo Zedda nel 2011 al grido di “Ora tocca a noi”. Barbara Galizia non c’è più e, se esponenti di spicco del nuovo partito nel quale è confluita la quasi totalità degli iscritti a Sel, cioè i Progressisti, ma anche del Pd, scelgono di ricordarla pubblicamente, è perchè sicuramente la sua presenza e la sua militanza hanno lasciato un segno indelebile. Viveva nella capitale tedesca da qualche anno e si è spenta durante una vacanza a Parigi: si è sentita male, molto probabilmente un problema cardiaco (era trapiantata di cuore) si è rivelato fatale. Ricoverata all’ospedale, è morta dopo poco. La notizia del decesso si è subito sparsa tra i tanti amici e compagni attivisti di Cagliari. Nessuno, con le lacrime agli occhi, si sarebbe mai immaginato di dovere dire addio così troppo presto a Barbara Galizia.

“La tua intelligenza, la tua ironia, il tuo impenitente spirito profondo e dissacrante. I nostri quartieri periferici, la politica e il Cagliari sempre nel cuore. Il nostro viaggio a Barcellona. Su tutto questo resterà per sempre impresso il tuo sorriso. Ciao Baby, sei stata un’esplosione di bellezza ribelle e fuori dal comune. Una gran scassa palle. Ma adorabile come sono e restano le persone speciali”. Questo il ricordo, con a contorno tante fotografie, di Cinzia Isola, giornalista e da decenni amica di Barbara. Anche Franco Marras, presidente delle Acli sarde e da sempre tesserato del Pd, la ricorda pubblicamente: “Questa eri e sempre sarai Barbara. Alla fine di tutto comunque l’hai fregata tu la malattia. Una combattente che non ha mai levato la gamba, che non si è mai nascosta. Un bacio al cielo e grazie”. I genitori di Barbara Galizia, figlia unica, hanno già raggiunto la capitale francese.