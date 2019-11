Cagliari da Champions ma senza stadio per l’Europa: “Acceleriamo subito per il nuovo Sant’Elia”. Un sogno proibito. “La vittoria del Cagliari sull’Atalanta apre scenari sinora impensabili per la nostra squadra. La Champions League, una parola che solo a pronunciarla fa tremare le gambe, è ora realtà. Il successo dei rossoblù al Gewiss Stadium – Atleti Azzurri d’Italia – alimenta gli entusiasmi di un’Isola e una tifoseria esaltata dal magico momento della corazzata di Maran. Forza Cagliari”.

E’ quanto sottolinea il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco: “I risultati ottenuti dalla formazione del presidente Giulini rappresentano – spiega il responsabile dell’aula di Palazzo Bacaredda – una spinta in più per accelerare sul progetto del nuovo Sant’Elia, uno stadio che deve diventare una cartolina anche a livello internazionale, in grado di ospitare le partite dei rossoblù in competizioni prestigiose”.