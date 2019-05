Cagliari, avviso per le assunzioni pubblicato sotto Pasqua: il Ctm annulla tutto

Il Ctm ha fatto retromarcia. La selezione, bandita con un avviso pubblicato di Venerdì Santo per le assunzioni a tempo indeterminato di 7 addetti è stata annullata in autotutela. Il consorzio di viale Trieste cercava sette figure: un addetto a testa per i settori Affari Generali e Giuridici, Grafici e turni, Assicurazioni e contenziosi, Acquisti, Appalti e contratti, Organizzazione e sviluppo, e infine, Sistemi informativi. Per selezionare le figure professionali era stata incaricata la Sp srl società di formazione del personale. La scadenza era stata fissata per il 7 maggio. La pubblicazione aveva acceso qualche polemica circa l’opportunità di pubblicare un bando sotto Pasqua, in un periodo ricco di feste (25 aprile, Festa dei Lavoratori). Ma il 3 maggio la Sp annuncia sul proprio sito che “la selezione è stata annullata in autotutela”. Mistero sul motivo. Il Ctm conferma l’annullamento, ma sottolinea: “Verrà riavviata al più presto”.