Cagliari, crolli incubo all’Università: “Non ci sono problemi strutturali”

“La facoltà di Studi umanistici non è mai stata monitorata come in questi ultimi due anni”: dopo i crolli e le polemiche lo assicura Antonello Mura, presidente della Facoltà, che rassicura gli studenti preoccupati dopo quanto accaduto negli ultimi giorni nell’aula 1B del polo umanistico di Sa Duchessa dell’università di Cagliari: il 15 ottobre scorso si sono staccati frammenti di vernice dell’intonaco del soffitto, mentre ieri si è verificata una piccola infiltrazione d’acqua a causa delle piogge intense del fine settimana. L’aula è attualmente chiusa per consentire i lavori di sistemazione della guaina del tetto e alcune lezioni sono state spostate.

Dopo la caduta dei frammenti di vernice il 15, l’aula 1B è stata chiusa una prima volta e riaperta il giorno dopo una volta finiti i controlli. Ieri gli studenti hanno segnalato le infiltrazioni d’acqua con gocce cadute su alcuni tavoli. Il presidente di Facoltà ha ordinato una seconda chiusura e inviato nuovamente i tecnici, che oggi hanno iniziato un intervento per bloccare le perdite: appena conclusi i lavori l’aula sarà riaperta. Ma il preside assicura che non si sono pericoli legati a problemi di natura statica. “Gli studenti, turbati già da quanto successo due anni fa nell’aula magna di via Trentino, si sono rivolti a noi per avere maggiore chiarezza su quanto accaduto, e se fosse effettivamente sicuro recarsi a lezione nell’aula”, fa sapere Gaia Ruggeri, rappresentante degli studenti dell’Ateneo.