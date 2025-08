In viale Poetto, direzione Quartu Sant’Elena, una vettura, con a bordo dei giovani, si è ribaltata: la strada è stata momentaneamente interdetta al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Cause ancora in fase di accertamento anche per gli altri due sinistri registrati lungo l’asse mediano e la Ss554: anche in questi casi gli occupanti dei mezzi se la sono cavata con poche ferite e non risultano essere gravi.

In azione le forze dell’ordine e il 118 che hanno prestato le cure necessarie e messo in sicurezza le arterie.