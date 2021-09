Cagliari, la sfida ai no vax: sabato prossimo vaccinazioni in piazza Garibaldi

Vaccinazioni in piazza. Il 18 settembre, in piazza Garibaldi, dove spesso si riuniscono no vax e i no green pass, chi lo vorrà si potrà immunizzare contro il Covid in un camper e in alcune postazioni messe a disposizione da Ats e Comune. Dopo il successo dell’open night alla Fiera di Cagliari organizzato da ATS Sardegna il 31 agosto, che ha permesso a circa 1200 persone di essere vaccinate in una sola notte all’hub, ATS cambia modalità con un nuovo open day per attrarre la popolazione con attività ludiche in piazza, per essere più vicino alle persone e mettendo loro a disposizione i vaccini.

Il commissario straordinario di Ats Massimo Temussi mira a intercettare tutti i soggetti potenzialmente vaccinabili andando direttamente nella movida della città e portando così le dosi di Pfizer fuori dall’hub della Fiera. La modalità di accesso sarà libera, senza prenotazione per tutte le fasce d’età. Ancora in fase di valutazione gli orari: nei prossimi giorni saranno definiti con il Comune gli aspetti logistici e organizzativi. La serata sarà accompagnata da eventi culturali collaterali.