Cagliari, così muore Castello: chiusa via Lamarmora con le transenne, residenti e commercianti ko. C’era una volta il bellissimo rione di Castello, cuore del centro storico di Cagliari, brulicante di locali e turisti. Dal Zedda uno al Zedda tris va in scena il degrado più assoluto: come vedete nella foto pubblicata dal giornalista Sandro Angioni, via Lamarmora è malinconicamente sbarrata nell’indifferenza generale, una strada leggendaria di Cagliari quasi cancellata e dimenticata, inaccessibile. Il Comune sembra essersi della storia della città, dopo anni di ascensori guasti, di servizi mancati, di abbandono totale e di grida e rabbia inascoltata da parte dei residenti. Pochi anni fa vivere a Castello era un sogno, quasi un lusso: adesso il quartiere è nella più totale agonia. Gli abotanti sono scesi più volte in piazza già durante le prime legislature di Zedda, poi anche con Truzzu. Nessuno li ha mai ascoltati e davvero aiutati.