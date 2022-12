Cagliari-Cosenza 2 a 0, i rossoblù liberati da Liverani conquistano la vittoria senza subire gol

Il Cagliari chiude il 2022 e il girone d’andata di serie B con una vittoria: Lapadula e Nella, con due reti, consentono ai sardi di battere il Cosenza 2 a 0. Risultato utilissimo per la classifica, con i rossoblù liberati da Liverani che ottengono tre punti e, soprattutto, non subiscono gol. I giocatori isolani sono scesi in campo con il lutto al braccio per ricordare Fabian O’Neill, e anche i tifosi hanno voluto omaggiare l’ex Cagliari morto a soli 49 anni con un grande striscione: “Fabian nel cuore”.

Il Cagliari ora attende l’arrivo ad Asseminello di Claudio Ranieri, il mister chiamato all’impresa di raddrizzare una stagione sinora da dimenticare o quasi. Si torna in campo a metà gennaio, il gli per nuovi acquisti, rinforzi e un cambio di mentalità c’è tutto.