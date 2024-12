Corsa all’ultimo regalo, quello last minute che manca sempre per completare la lista, a poche ore dal Natale: le vie dello shopping a Cagliari sono prese d’assalto nonostante i prezzi alle stelle e il clima di incertezze economiche che attanaglia famiglie e imprese. La voglia di celebrare le festività resta più forte di tutto.

Secondo un’indagine di Confesercenti e Ipsos, quasi 7 milioni di italiani si preparano ad acquistare gli ultimi regali per un giro d’affari di circa 1,5 miliardi di euro. Un’importante fetta di questa spesa viene destinata agli acquisti last minute, nonostante l’inflazione che grava sulle tasche di molte famiglie.

E anche a Cagliari, come nel resto d’Italia, quest’anno si riscontra una sorprendente inversione di tendenza: i punti vendita fisici superano gli acquisti online. Più del 60% degli italiani, infatti, preferisce fare i regali nei negozi di vicinato, nei centri commerciali o nei mercati, a conferma del desiderio di tornare a una shopping experience più tangibile e immersiva.

A Cagliari, in particolare, i mercatini natalizi sono un luogo perfetto per chi cerca un regalo originale e legato alla tradizione locale. L’artigianato sardo, con le sue ceramiche dipinte a mano, i gioielli in filigrana e i prodotti tessili, offre una varietà di opzioni per chi vuole regalare qualcosa che racconti la storia e la cultura dell’isola. Tra i regali più ricercati ci sono anche i cesti enogastronomici, un must delle festività sarde. A fare la differenza, la qualità dei prodotti, come il pecorino sardo, il mirto e l’olio extravergine d’oliva, che rendono questi doni simboli di un Natale autentico, legato alla terra.