È stata Arst, che conduce i lavori per la realizzazione della metrotranvia, a precisare l’origine dei disagi: “Il 13 novembre, durante le attività di scavo da parte dell’ATI appaltatrice, è stata danneggiata una valvola della condotta idrica, collocata a una quota molto più superficiale rispetto alla tubazione principale. Il tempestivo intervento di Abbanoa ha consentito di ripristinare il guasto.

Tuttavia, a seguito della rialimentazione idrica della fornitura, in un punto diverso, situato in un’area non ancora interessata dagli scavi, è stata riscontrata una copiosa perdita”. Anche in questo caso i tecnici di Abbanoa sono intervenuti prontamente, consentendo il ripristino dell’erogazione idrica in serata. Ma il 14 “si è verificata un’ulteriore perdita in un punto non ancora individuato con precisione, e in un’area ancora non interessata dagli scavi”.

Tecnici e operai al lavoro insomma per risolvere il guasto, l’ennesimo, di una condotta che fa acqua da tutte le parti.

I ristoratori, in particolar modo, hanno segnalato più volte le difficoltà riscontrate per lavorare: senza acqua non si possono aprire i locali, “non bastano i disagi legati alla strada senza un attraversamento pedonale vicino, così è veramente difficile andare avanti” spiegano uniti.