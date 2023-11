Cagliari, concerto di Capodanno in ritardo e con un mistero: “Bando per l’evento sparito nel nulla”

Il mistero di Capodanno di Cagliari. Ma non sul nome. Perché il favorito che salirà sul palco in viale Diaz per il brindisi di San Silvestro è Marco Mengoni, il giallo invece è sulla società che organizzerà l’evento e su un bando mai pubblicato dagli uffici nonostante una manifestazione di interesse alla quale hanno risposto due società, poi snobbate e mai più contattate dal Comune. La vicenda sta scatenando un mare di polemiche nel mondo dell’organizzazione degli eventi in città.

Esattamente un anno fa Insula Events, che aveva curato il concerto di Capodanno nel largo Carlo Felice aveva già acceso i motori della macchina organizzativa, mentre oggi, con Alghero, Olbia e Sassari già coi nomi dei relativi big sui manifesti, a Cagliari è ancora tutto in alto mare.

La prima manifestazione di interesse per l’organizzazione dell’evento pubblicata dagli uffici dell’assessorato al Turismo, è andata deserta. Chiedeva di dimostrare, documenti alla mano, solo il possesso dei requisiti per l’organizzazione di un concerto di Capodanno con una capienza almeno 14 mila persone, tra i quali quello di averne curato almeno uno in passato: mentre non veniva chiesta l’indicazione del nome dell’artista da proporre.

Alla seconda manifestazione pubblicata, nel mese di settembre, dimostrano di avere le carte in regola due società: la stessa Insula Events e Vox Day. In conseguenza della partecipazione alla manifestazione avrebbero dovuto partecipare a un bando che però non è mai stato pubblicato dall’assessorato al Turismo.

E solo la settimana scorsa la giunta Truzzu ha trasferito le competenze sull’organizzazione dell’evento dagli uffici dell’assessorato al Turismo a quelli dell’assessorato alla Cultura e, visti i tempi molto stretti, secondo i bene informati, l’amministrazione potrebbe procedere con un affidamento diretto come lo scorso anno. Si rivolgerà alle due società che hanno risposto alla manifestazione di interesse? In caso contrario, pur rispettando la legge, la procedura farebbe a pugni con la manifestazione pubblicata a settembre e caduta poi nel vuoto.

Gianstefano Murru, di Insula Events, non commenta, spiega solo di non aver avuto nessuna comunicazione da settembre. “In due abbiamo rispettato i requisiti, ma il bando non è mai stato pubblicato. Come mai?” chiede invece Serenella Massacci, di Vox Day, “bisognerebbe chiederlo al Comune. Quando hanno visto che i tempi erano tardivi hanno dato tutto all’assessorato alla Cultura. Noi ci eravamo mossi, ma il bando intanto è stato inghiottito nel nulla. E ora? Stanno andando verso l’assegnazione diretta come l’anno scorso?” domanda ancora la promoter, “scartando il bando con cifre che potrebbero superare i 400 mila euro? Perché l’assessore regionale Chessa ha tirato fuori un avviso rivolto ai comuni che fanno eventi di Capodanno e quindi potrebbero arrivare altri fondi”.

Massacci si riferisce all’annuncio dell’assessorato regionale del Turismo pubblicato oggi circa la disponibilità di contributi destinati ai comuni per l’organizzazione delle manifestazioni relative al “Cartellone degli eventi di Capodanno 2023” da 600 mila euro.

Da palazzo Bacaredda intanto nessuna risposta: “La procedura sarà rispettosa dei criteri di legge previsti. Spiegheremo tutto in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento”, comunicano da via Roma.