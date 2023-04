Cagliari, concerti estivi al Poetto e alla Fiera: musica dal vivo nei rioni da Sant’Elia a Giorgino

Non solo Arena Beach al Poetto. I concerti estivi si terranno anche alla Fiera di viale di viale Diaz. La decisione è della giunta Truzzu che ha pensato anche a Monte Mixi nell’ambito del progetto “Cagliari dal vivo” che prevede spettacoli musicali in diverse zone, soprattutto periferiche, della città (Sant’Elia, Cep, Giorgino, Is Mirrionis, Mulinu Becciu, Pirri, Poetto, San Michele e Sant’Avendrace).

Il teatro della Fiera verrà utilizzato dal maggio fino al settembre 2023 e sarà messo a disposizione di tutti gli operatori del settore che ne facciano richiesta. Il costo dell’allestimento della struttura è di 71 mila 311,48, euro. Il centro servizi della Fiera potrà utilizzare il teatro per l’organizzazione e realizzazione di eventi in proprio.