Cagliari, con un cartello stradale sfonda l’ingresso del ristorante “Pomata”: 41enne in arresto

Cagliari, usa un cartello stradale per sfondare l’ingresso del ristorante “Pomata”: 41enne in arresto.

All’alba di stamane, a Cagliari, i carabinieri del Radiomobile hanno tratto in arresto un 41enne, molto noto alle forze dell’ordine, residente ad Assemini, responsabile di furto aggravato in danno del ristorante Pomata di Viale Regina Margherita e danneggiamento aggravato del cartello stradale usato come ariete per far ingresso nel locale. L’uomo ha causato 5000 euro circa di danni al portone d’ingresso dell’esercizio pubblico e ha portato via il registratore di cassa con 400 euro circa all’interno. È stato sorpreso e bloccato dai militari dell’Arma all’uscita dal ristorante. L’arrestato, su disposizione della Procura è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per domani al palazzo di giustizia di Cagliari. I carabinieri stanno visionando alcune telecamere per verificare se l’arrestato sia responsabile anche di un furto avvenuto poche ore prima in un ristorante che si trova lì vicino, Su Cumbidu. L’uomo era già stato denunciato dai militari l’altro ieri per un tentativo di furto avvenuto presso un negozio di complementi d’arredo di viale Monastir, Arca Tre Srl.