Strage di multe senza pietà, nonostante il caos totale dovuto al cantiere infinito del mercato di San Benedetto, l’allerta rossa e dunque i potenziali pericoli, l’impossibilità di trovare uno straccio di parcheggio se non a centinaia di metri di distanza. E non solo: le strisce sull’asfalto sono consumate e non chiare, la segnaletica sulla cancellata che circonda il mercato poco comprensibile. Eppure, con un’allerta rossa in corso e tutto il delirio nella zona dell’ex mercato, i vigili di urbani di Cagliari hanno pensato bene di multare una serie di auto in via Tiziano, compresa l’auto di un nostro lettore che ha parcheggiato per andare dieci minuti in farmacia a comprare un medicinale. “Ho lasciato l’auto parcheggiata alla fine di via Tiziano e ho messo il ticket per un’ora: pioveva a dirotto, non c’erano altri parcheggi e non mi sono accorto che non c’erano le strisce blu per terra e la mia buona fede è dimostrata dal fatto che avevo pagato il ticket”, racconta il nostro lettore in lacrime. “Esco dalla farmacia e trovo la multa: ma io dico, possibile che in una situazione di emergenza totale, con il caos a causa del cantiere e l’allerta rossa in corso, i vigili urbani non avessero altro a cui pensare e, soprattutto, non si siano messi una mano sulla coscienza visto che c’era anche il ticket? Io credo – conclude l’anziano – che oltre alle regole serva il buon senso, per capire quando è il caso di procedere e quando quanto meno di verificare le situazioni. Invece, sembra che non vedano l’ora di fare multe. Eppure – conclude – i disagi li ha creati proprio il Comune senza dare un minimo di alternativa a tutti i parcheggi che hanno portato via. Una vergogna contro cui dovremmo ribellarci. La multa l’ho pagata, 29 euro e 40 centesimi più due euro alle Poste, altra vergogna, che per le mie tasche sono una cifra importante. Auguro a queste due persone di riuscire a comportarsi da esseri umani prima che vigili urbani”.