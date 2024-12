Il comune di Cagliari prosegue nel suo impegno verso la digitalizzazione dei servizi pubblici con un importante passo avanti: a partire da gennaio 2025, alcune procedure amministrative, finora gestite tramite modalità tradizionali, saranno completamente informatizzate. Questo intervento mira a semplificare e velocizzare l’accesso ai servizi per cittadini e operatori, contribuendo così a rendere più efficienti le pratiche amministrative. Le procedure che verranno digitalizzate riguardano, in particolare, la richiesta di autorizzazione per i lavori sui posteggi dei mercati coperti e la richiesta di concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazioni non calendarizzate. Da gennaio 2025, le istanze relative a queste pratiche dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale istituzionale del Comune di Cagliari. Gli utenti potranno accedere al sistema utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la CIE (Carta di Identità Elettronica), completando in modo rapido e semplice la compilazione e l’invio della modulistica. Per facilitare la transizione digitale, il Comune metterà a disposizione degli utenti, sul proprio sito web, vademecum dettagliati che guideranno passo dopo passo nella presentazione delle domande online.

sap