Cagliari, ok del Comune: sì alla passeggiata davanti al mare da Sant’Elia a via Roma

L’obiettivo è quello della connessione tra la città e il mare della realizzazione di un lungomare continuo che vada da via Roma a Sant’Elia. Ok del consiglio comunale alla mozione che impegna sindaco e giunta a reperire i fondi (4 milioni di euro) per il completamento del porticciolo della piccola pesca a Sant’Elia, nell’ambito del quale verrà realizzato il tratto di passeggiata che collega il rione con Su Siccu.

Sono in corso di svolgimento i lavori relativi al primo lotto del porticciolo per la piccola pesca di Sant’Elia: l’intervento prevede la realizzazione dei moli foranei, dei dragaggi e delle banchine e si concluderanno nei primi mesi del 2023. Alla conclusione del primo lotto del porto saranno realizzati 36 posti per imbarcazioni di lunghezza non superiore ai dodici metri.

Per procedere alla realizzazione del porto fu interrotta la passeggiata del lungomare di Sant’Elia per un tratto di circa trecento metri.

Durante il sopralluogo effettuato dalla commissione Lavori pubblici, presidente Umberto Ticca, dei Riformatori, qualche giorno fa, è emersa un’esigenza tecnica: i lavori del secondo lotto devono essere avviati subito dopo la conclusione dei lavori del primo per salvaguardare le lavorazioni eseguite che necessitano di ulteriori finiture.

Nel secondo lotto del porto sono previste opere impiantistiche relative all’illuminazione, di finitura della pavimentazione, fornitura e posa in opera di arredi. Successivamente sarà possibile procedere alla realizzazione del tratto di passeggiata mai realizzato.

Completare la passeggiata permetterebbe di aumentare il numero di posti barca e contestualmente di portare a compimento la riqualificazione del lungomare di Sant’Elia connettendolo al resto del lungomare cittadino.

La mozione votata oggi impegna sindaco e Giunta Comunale a reperire le somme necessarie per avviare la progettazione del secondo lotto dei lavori per la realizzazione del porticciolo per la piccola pesca di Sant’Elia, del completamento della passeggiata di Sant’Elia e avviare le necessarie interlocuzioni con gli Enti competenti per la definizione del tassello di connessione tra la passeggiata e il nuovo ponte ciclopedonale di San Bartolomeo.