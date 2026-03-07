Cagliari-Como 1-2, non basta una grande prestazione rossoblù: Pisacane non riesce più a vincere.Il Cagliari gioca bene e combatte sino all’ultimo minuto, ma i lariani sono più forti e fanno valere il loro tasso tecnico superiore. Critiche dei tifosi all’arbitro che ammonisce ingiustamente Esposito (autore di un bel gol) per simulazione e fischia in anticipo la fine del match. Restano i limiti di gioco di Pisacane che gioca sempre chiuso in difesa per tentare poi delle ripartenze che stavolta non sono state micidiali. Eppure la prestazione c’è stata: un fenomenale Palestra ha fatto impazzire Moreno, con la forza di volontà il Cagliari aveva agguantato il pareggio e si è dovuto arrendere a un gol strepitoso del Como. Ma nel finale la squadra è stata ancora agguerrita, con Pavoletti che faceva a sportellate col portiere ospite, abilissimo però nelle uscite. Resta l’amaro in bocca per il pareggio sfumato, anche se Pisacane può godersi un buon Cagliari. Però la swuadra non vince più, segna poco e ommette errori banali che portano alla vittoria degli avversari, in una Unipol Domus che quest’anno sembra quasi stregata.