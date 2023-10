Cagliari, col nuovo stadio una mega foresta urbana con 100 alberi a Sant’Elia

Una mega foresta urbana a Sant’Elia. Nascerà nell’ambito del nuovo stadio. Precisamente in viale Ferrara che verrà completamente ricostruito: il ponte attuale verrà buttato giù. Al suo posto una strada a raso con 2 corsie (e non 3 come nell’attuale configurazione) e ai lati piste ciclabili e una gigantesca area verde.

Il piano di forestazione urbana rientra nell’elenco delle opere di “compensazione” del nuovo “Unipol Domus-Gigi Riva” (che ormai attende soltanto i 50 milioni della Regione per partire) e rivoluzionerà anche le aree (38.735 mq) a est del nuovo stadio di Cagliari lungo viale Ferrara e in corrispondenza della rotatoria che interseca il viale con viale San Bartolomeo e via Borgo Sant’Elia. Aree oggi libere e incolte.

Il progetto prevede opere di pulizia generale, livellamenti, realizzazione di percorsi e impianti di nuove alberature e la riqualificazione paesaggistico – ambientale delle aree attraverso la realizzazione di un parco completamente accessibile e aperto a tutti e “in grado di ospitare attività che stimolino l’inclusione sociale e l’intergenerazionalità”.

Le nuove aree verdi saranno attrezzate e caratterizzate da un’alta qualità paesaggistica ed ecologica ambientale in termini di aumento della biodiversità urbana grazie all’impianto di oltre 100 nuovi alberi. L’accesso sarà garantito ai diversi livelli (carrabile, pedonale e ciclabile) mediante la connessione al sistema delle piste ciclabili esistenti, la riqualificazione dei parcheggi e la futura eventuale con la metropolitana di superficie della linea piazza Matteotti-Marina Piccola che sfiorerà lo stadio.

La aree verdi avranno un elevato livello di autosufficienza e, dunque, un ridotta manutenzione, mediante utilizzo di specie autoctone.