Ctm da piazza Matteotti a viale La Playa: scatta la protesta. Cittadini e viaggiatori non valutano positivamente la scelta da parte dell’azienda di trasferire il capolinea innanzi alla casa dello studente: le preoccupazioni maggiori sono legate alla sicurezza della via che soprattutto nelle ore serali non gode di ottima fama.

Tanti i commenti negativi che, in queste ore, hanno accompagnato Il servizio pubblicato ieri da Casteddu online. “Invece di intervenire per la sicurezza dei cittadini e bloccare ogni tipo di situazione di delinquenza, vandalismo e spaccio si continua ad abbandonare quella piazza costata una cifra esorbitante, senza considerare i disagi ai cittadini che arrivano in treno o corriera che dovranno percorrere una strada stretta” spiega P.M.

“lo ho già inviato i messaggi di reclamo. Vi invito a partecipare. Non c’è sicurezza soprattutto per noi donne in quel punto col buio presto”, “chi l’ha deciso non sa cosa vuol dire viaggiare in autobus e non conosce viale La Playa percorsa a piedi, specie in alcune ore della sera, e non aggiungo altro”. “Una cosa che funziona da anni la si deve complicare ma perché non fate i pendolari e lo provate ad andare a lavoro/scuola o quant’altro con i mezzi pubblici e poi ne riparliamo” si legge tra i tanti commenti anche sulla pagina Instagram.