“Mercato San Benedetto CHIUSO per 17 giorni: una decisione che non condivido! Purtroppo si è realizzato ciò che abbiamo cercato di evitare per settimane: ma vi sembra possibile che dal 1° al 18 marzo il mercato di San Benedetto sarà chiuso? Chiudere il Mercato, anche solo per un giorno, significa creare enormi disagi per i clienti e gravi danni per i commercianti: un periodo di chiusura forzata significa mancati guadagni. Io non ci sto! Spero che questa decisione venga ridiscussa e che vengano pensati adeguati ristori per tutti gli operatori del Mercato. San Benedetto è un patrimonio di tutti noi”.

Il sindaco ha annunciato questa mattina gli ultimi aggiornamenti sulla chiusura temporanea del mercato di San Benedetto: l’attività cesserà sabato 1° marzo e riaprirà ufficialmente il 18 marzo, con un periodo di 17 giorni dedicato al trasloco. Una decisione che ha immediatamente suscitato polemiche, tra cui quella di Roberto Mura, esponente di Alleanza Sardegna, che ha espresso il suo dissenso attraverso un post su Facebook: