Cagliari, chiude dopo 70 anni Manos Sport: “Sono mancati soprattutto i giovani clienti”

Un’altra storica insegna si spegne per sempre a Cagliari. In via XX Settembre chiude, dopo 70 anni esatti, Manos Sport, uno dei templi principali per gli sportivi di tutti i tipi. Dai runner ai calciatori amatoriali, dagli amanti del tennis a quelli della pallacanestro e del volley: un negozio molto fornito e assortito di articoli sportivi che sparisce dal panorama commerciale cittadino. Serrande abbassate, tende già staccate, regge solo la mega insegna verde installata decine di anni fa e mai modificata, quasi a voler imprimere un marchio di riconoscimento sicuro per la clientela. Da tanto tempo, alla guida del negozio, c’era Vincenzo, per tutti Cenzo. Dallo scorso primo gennaio è partita l’operazione sbaraccamento, in una strada dove sono ancora poche le attività commerciali non food che riescono a tenere botta: “Ho 72 anni, il mio l’ho dato per tanti anni. Abbiamo cessato l’attività, abbiamo la proprietà dell’immobile”. Al momento non si sa chi potrà comprare e quale eventuale negozio, in futuro, aprirà. I tempi non sono ancora maturi, guardando oltre le serrande è possibile vedere ancora qualche maglietta e pantalone appeso. Non c’è stato nessun altro a voler portare avanti la tradizione: “Ogni parente ha i suoi lavori. Ogni anno dicevo che volevo farne un altro e poi basta. Ecco, ora ho detto basta”, ammette, serenamente, Cenzo Manos.

Le cause della chiusura, oltre alla sacrosanta volontà di riposarsi? “Sono tante. L’economia, la crisi, la mancanza di soldi, internet. Una miriade di cose”. E la grande distribuzione centra sino a un certo punto: “Esiste ormai da almeno dieci anni”. E, in un mondo dove con pochi clic dallo smartphone puoi avere a casa qualunque oggetto, non tutti riescono a reggere il contraccolpo. A dicembre le ultime vendite con grandi sconti, poi la decisione di chiudere per sempre: “Sono mancati i giovani clienti, soprattutto”, confida mister Manos. Ma ciò che è certo è che, crisi e disastri internazionali a parte, tanti cagliaritani e sardi hanno perso un punto sicuro nel quale comprare articoli sportivi di qualità e di marca e farsi suggerire da un commerciante davvero competente, quel Cenzo Manos che, dopo tanti anni, ora si gode la meritata pensione.