Cagliari chiede verità e giustizia per Manuela Murgia: fiaccolata sentita e partecipata quella di ieri sera, “un forte segnale” e la “voce di Manuela” è arrivata ovunque. Il giorno dopo il cammino che ha percorso nuovamente l’ultimo tragitto della sedicenne rinvenuta morta ai piedi del canyon di Tuvixeddu, la famiglia ringrazia ai presenti e a chi sostiene la battaglia per giungere alla verità: “I vostri volti, la vostra presenza, hanno trasformato il dolore in forza, il ricordo in voce”.

Non è mai stata dimenticata quella ragazza bella e solare che non ha fatto più rientro a casa. Per 30 anni il suo caso è stato archiviato come suicidio, ma non per la sua famiglia che mai ha creduto a questa dinamica. E, senza mai arrendersi, è riuscita a far riaprire il suo caso: “Sequestrata, violentata e assassinata” questo è quanto si prospetta dai nuovi riscontri effettuati nel recente passato. Manuela non è mai stata dimenticata e la fiaccolata di ieri ha dimostrato l’affetto nei confronti di quella ragazzina dai capelli ricci, che aveva tutta la vita da vivere innanzi a se. Lumi e fiori sono stati adagiati nella recinzione di quel luogo triste e profondo dove è stato rinvenuto il suo corpo oramai privo di vita: “Abbiamo acceso una luce per Manuela. E continueremo a farlo, finché sarà necessario”.