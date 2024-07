Cagliari, cerca di rapinare un disabile sul bus: 54enne armato di coltello arrestato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ha cercato di prendere con la forza il borsello a un disabile, in carrozzina, a bordo del bus della linea 5 del Ctm. Un 54enne pregiudicato, armato di coltello, è stato arrestato dalla polizia: gli agenti sono intervenuti in via Roma dopo l’sos lanciato dal guidatore del pullman. Un primo equipaggio delle volanti ha raggiunto l’autobus, a bordo del quale sono stati visti due uomini, uno seduto su una sedia a rotelle e un altro in piedi, che tentava di sottrargli il borsello. Gli agenti sono intervenuti prontamente mentre l’uomo in piedi, approfittando della circostanza e credendo di non essere visto, ha cercato di nascondere un coltello tra i sedili. La sua mossa è stata però notata da un poliziotto che ha immediatamente recuperato l’arma, un coltello da cucina con una lama lunga undici centimetri.

Il 54enne, pregiudicato, è stato portato in questura e arrestato per il reato di tentata rapina aggravata. I fatti accertati dagli investigatori della polizia sono stati sottoposti alla valutazione del gip che, durante l’udienza di convalida, ha confermato l’arresto disponendo nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelate in carcere.