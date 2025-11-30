Si è tenuta ieri in via Santa Gilla 6 la cerimonia dei “Maestri del Commercio”, promossa da 50&Più Confcommercio, che periodicamente rende omaggio agli imprenditori che hanno dedicato una vita al commercio, contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Durante l‘evento sono stati premiati 23 imprenditori che si sono distinti per professionalità, dedizione, capacità di innovare e per aver mantenuto vive attività che rappresentano un patrimonio autentico delle comunità locali.

Le onorificenze assegnate – le prestigiose Aquile di Argento, d‘Oro e di Diamante – sono state conferite in base all‘anzianità dell‘attività imprenditoriale, riconoscendo 25, 40 e oltre 50 anni di impegno nel mondo del commercio.

Aquile d‘Argento – per i 25/39 anni di attività

Sono stati insigniti:

Piergiorgio Cadoni, Salvatore Pici, Emanuele Pilia, Francesco Vanacore e Iole Zedda.

Aquile d‘Oro – per i 40/49 anni di attività

Hanno ricevuto il riconoscimento:

Nuccio Bistrussu, Marco Ghiani, Andrea Macis, Antonio Mura, Mario Pili, Francesco Piras, Giampietro Pistis e Mariano Solinas.

Aquile di Diamante – per oltre 50 anni di attività

Premiati:

Raffaele Bistrussu, Efisio Mameli, Mario Meloni, Ottavio Mocci, Giuseppe Murru, Roberto Noya, Giorgio Nurchi, Sergio Solinas, Luciano Toppeta e Bruno Zuddas.

L‘iniziativa ha voluto celebrare non solo la longevidità delle attività, ma anche il loro valore umano: storie di famiglie, di botteghe che si tramandano, di lavoro quotidiano, sacrifici e passione. Un riconoscimento che sottolinea il legame profondo tra il commercio e la vita delle comunità sarde.

50&Più Confcommercio rinnova il proprio impegno nel sostenere gli operatori del settore e nel valorizzare chi, da decenni, rappresenta un punto di riferimento insostituibile per cittadini e territori.