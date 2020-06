Cagliari, sulle mura di Castello a mani nude: a luglio via alle arrampicate ai Giardini pubblici

Si parte a metà a luglio. E’ quasi pronta la parete per l’arrampicata ai Giardini pubblici. Ieri mattina il sopralluogo con tre assessori comunali. “Insieme alle colleghe Paola Piroddi e Gabriella Deidda abbiamo fatto un sopralluogo ai Giardini Pubblici”, ha dichiarato l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, “per un importante progetto di arrampicata per la promozione della nostra città di prossima realizzazione”.

“S’Avanzada Climbing sta realizzando una palestra di arrampicata a cielo aperto nel cuore di Cagliari nel parco dei Giardini Pubblici”, si legge nella pagina facebook dell’associazione, “che sia un centro di incontro per tutti gli sport ed attività outdoor. Abbiamo iniziato 5 anni fa con la progettazione e la realizzazione della struttura in maniera totalmente autofinanziata”. Le prima gare previste tra un mese.

S’Avanzada Climbing si è aggiudicata la concessione (per 10 anni) di parte del muro/parete di rivestimento del costone all’ingresso dei Giardini Pubblici, per la realizzazione di un impianto di arrampicata sportiva. Il muro si trova nel largo Dessy (zona storicamente denominata S’Avanzada) è alto circa 9 m di altezza e largo 60 e si trova nella zona sottostante alla stazione di polizia. Una parte dell’area adiacente al muro, di 45 mq circa, possiede le caratteristiche per poter ospitare l’arrampicata sportiva amatoriale o agonistica (free climbing).