“Cagliari, cassa integrazione ai lavoratori da aziende furbe che questo mese hanno raddoppiato gli incassi”

di Gianni Benevole, avvocato cagliaritano

REALTÀ LAVORO

L’Italia supererà questo momento e il virus verrà eliminato.

Non verrà eliminato il malcostume. I furbi di turno pronti per ogni occasione.

Come ampiamente previsto, a fronte della disperazione di tante piccole e medie aziende che chiudono e di tanti lavoratori, autonomi e non assicurati c’è sempre chi impone la legge del più forte. Mi giungono tante lamentele da parte di chi, con estrema sorpresa, si è visto recapitare una bella comunicazione di Cassa Integrazione sebbene durante questo mese abbia lavorato incessantemente presso aziende che hanno visto raddoppiare i loro incassi. Altri che nonostante siano stati destinati alla cassa integrazione vengono costretti a lavorare da casa.

Altre ancora si sono viste negare una richiesta di riavvicinamento presso la sede di residenza e sono state costrette a richiedere congedo per poter stare con il figlio di 12 anni. Altri lavoratori in nero mandati a casa e sostituiti da altri titolari del reddito di cittadinanza. Da settimane vengono utilizzati i soliti dispositivi di protezione (peraltro concessi dietro diffida) ormai diventate mascherine logore, mentre i capi sfoggiano DPI fiammanti di ultima generazione.

Altri casi potrei citare. Medici e operatori sanitari non se ne parla, per le condizioni in cui sono costretti a operare.

L’INPS e gli organi ispettivi ministeriali vigilino, affinché chi è realmente in difficoltà, venga tutelato, sostenuto e tenuto distinto dai disonesti e dai soliti furbi recidivi. E’ questo uno dei motivi per cui in Italia ci sarà sempre una burocrazia esasperata e non troveranno spazio procedure semplificate.

BUONA PASQUA