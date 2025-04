“La mia richiesta e quella dei colleghi firmatari non vuole essere un obbligo o un’imposizione, solo gli stolti non cambiano idea – dichiara Alessandra Zedda a Casteddu Online – chiediamo che venga effettuato uno studio in tempi rapidi per garantire una diversa viabilità per il quartiere Genneruxi, un’alternativa a via Mercalli e alle vie confinanti che stanno diventando un asse mediano di scorrimento. Considerando che in via Mercalli sorgerà anche una fermata della metro, crediamo che tutto vada rivisto, anche il tratto che arriva fino alla rotatoria di via Stoccolma, dove è avvenuto uno degli incidenti più gravi degli ultimi tempi. È fondamentale garantire ai residenti di Genneruxi di non restare intrappolati in un traffico continuo verso l’hinterland, a qualsiasi ora del giorno e della notte”.

La consigliera di centrodestra, prima firmataria della mozione che sarà presto discussa in consiglio comunale, aggiunge: “La proposta iniziale è di valutare il ripristino del doppio senso di marcia, sfruttando la corsia attualmente riservata ai mezzi pubblici, che oggi non sembrano offrire collegamenti particolarmente rapidi. Il traffico potrebbe così defluire lungo via Galvani fino all’incrocio e riprendere in direzione del canale Terramaini, una zona dove non vi sono residenze e le attività produttive sono minime. In quel tratto, si potrebbe assorbire parte del traffico verso Quartu e l’hinterland raddoppiando la corsia attuale per i bus. L’abbiamo proposta perché se non si propone nulla, nulla cambia. Abbiamo raccolto il malumore e le richieste di chi vive e lavora nella zona”.

La mozione, presentata dai consiglieri di centrodestra, chiede una revisione complessiva della viabilità in viale Marconi e nelle aree limitrofe. L’attuale istituzione del senso unico nel tratto tra il ponte sul canale Terramaini e via Galvani ha generato pesanti disagi, soprattutto per i residenti di Genneruxi. Le strade interne del quartiere – via Galvani, via Stoccolma, via dell’Abbazia, via dei Conversi e la rotatoria con via Berlino – risultano ora congestionate e meno sicure. Gli esponenti dell’opposizione chiedono al sindaco e alla giunta di: avviare uno studio sull’attuale configurazione della viabilità, valutando anche il ripristino del doppio senso di marcia tra via Galvani e via Mercalli, almeno fino al termine dei lavori infrastrutturali in corso; effettuare un’analisi di fattibilità per due nuove rotatorie in corrispondenza delle intersezioni con via Mercalli, sia su viale Marconi che sulla strada arginale; prendere in considerazione l’apertura delle due bretelle esistenti in via Cettigne e in via Fleming, per migliorare l’accesso all’Asse Mediano e alleggerire il traffico nel quartiere; coinvolgere attivamente i residenti di Genneruxi, attraverso incontri pubblici e consultazioni, affinché le soluzioni adottate rispondano davvero alle esigenze del territorio. “È fondamentale – conclude la mozione – che il quartiere di Genneruxi mantenga il suo carattere residenziale e continui a garantire tutti i servizi primari, salvaguardando la qualità della vita dei suoi abitanti”.