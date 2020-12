Cagliari, cane aggressivo si piazza davanti all’ingresso di un ufficio: dipendenti e clienti terrorizzati

Questa mattina gli agenti della sezione vigilanza ambientale della polizia Municipale sono intervenuti in via della Tecnica, dove un cane di razza meticcia, si è stabilito all’interno di un piazzale di una attività commerciale, impedendo agli impiegati di accedere all’ufficio. L’animale in evidente stato di mal nutrizione, era aggressivo anche per timore e diffidenza verso le persone e gli agenti intervenuti. Anche grazie all’intervento congiunto con personale del Dog Hotel, è stato possibile provvedere, non senza difficoltà, alla sua cattura che ha permesso di appurare la mancanza di microchip sull’animale e di ricoverarlo in sicurezza presso il canile comunale. La polizia Municipale invita chi dovesse riconoscerlo, a recuperarlo, poiché risulta munito di collare abbastanza pregiato e potrebbe essersi smarrito. Il cane è una femmina dell’età di due anni.