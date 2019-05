Cagliari, cameriera molestata in ristorante: i carabinieri indagano su un maniaco. Un uomo che secondo le testimonianze l’avrebbe palpeggiata all’improvviso, mentre la ragazza si cambiava nel locale, un noto ristorante del centro di Cagliari. La vicenda è sotto stretta osservazione da parte dei carabinieri, che anche grazie al possibile ausilio delle telecamere stanno indagando per risalire all’identità dell’uomo che si è avvicinato alla donna toccandola nelle parti intime. Una vicenda inquietante, di presunta violenza sessuale in pieno centro storico a Cagliari.