Il fatto è accaduto ieri pomeriggio e, solo dopo una decina di ore, il giovane ha ricevuto le prime cure del Pronto Soccorso per le fratture riportate, con una lunga prognosi: 30 giorni. “Assurdo – conclude Polastri – perché al di là dei già noti problemi della sanità, troppo spesso a Cagliari, certi rattoppi, sono all’origine di cadute rovinosi, e si tramutano in trappole. Pazzesco che talvolta le transenne diventino paradossalmente il limite tra un imminente pericolo e la normalità”.

Purtroppo non è l’unico caso quello raccontato da Polastri: “Per colpa di un ” cratere ” ci ho rimesso un ammortizzatore, menomale che ero in auto e se fossi stato in motociclo?” domanda un cittadino.

“Sto aspettando da 15 mesi la relazione tecnica del Comune per aver perso una rotula per colpa di una buca, ho il 6% di invalidità e non si muove nulla, ti rispondono che di giorno devi guardare dove metti i piedi, di notte se hai fortuna ti danno il concorso di colpa” spiega un altro. Non solo: “Anche io in via Ospedale, per colpa di una buca,mi sono fratturata il malleolo, 30 giorni immobile”. Insomma, una situazione che va avanti da tempo quella sottolineata da Polastri e che richiama l’attenzione su un grave fenomeno che mette a dura prova salute e sicurezza dei cittadini. Un manto stradale non uniforme, marciapiedi che presentano criticità e il percorso di pedoni, e non solo, che diventa una gara a ostacoli per arrivare senza conseguenze a casa.