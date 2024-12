Gianfranco Angioni, Dirigente sindacale USB Sanità e membro della

delegazione trattante della Rappresentanza Sindacale Unitaria, denuncia con

fermezza la gravità della situazione relativa alle sale operative del polo

oncologico regionale. Le recenti decisioni amministrative, ovvero risolvere il contratto con la ditta che doveva eseguire i lavori per i gravi ritardi accumulati, hanno gettato ulteriore sfiducia nel già delicato equilibrio sanitario del nostro

territorio

“Al Brotzu siamo di fronte a un completo cortocircuito confusionale.

La delibera numero 1761 del 20 dicembre, che annulla il contratto con

l’operatore economico per la valutazione della vulnerabilità sismica,

rappresenta un punto di non ritorno. Questa scelta conferma e da ragione alle nostre preoccupazioni iniziali: senza un cronoprogramma chiaro e un progetto

esecutivo, il trasferimento delle sale operatorie sta diventando sempre più

insostenibile e inaffidabile. Il Businco ha bisogno di una presa in carico

immediata, vista la presenza di criticità e carenze strutturali e di

personale”, denuncia Angioni.

“È inaccettabile mettere in discussione la sicurezza delle strutture

sanitarie senza una pianificazione adeguata. Il Businco ha necessità di

lavori urgenti, se qualcuno ritiene che i lavori bloccati siano una

vittoria, come al solito non ha capito niente. La risoluzione dell’appalto

è il risultato di un ingiustificato ritardo di 185 giorni ed è stata

oggetto di una verifica negativa da parte dei controllori.

Non possiamo tollerare ulteriormente questa mancanza di responsabilità. Gli

operatori sanitari e i pazienti stanno vivendo un periodo di angoscia

crescente, frutto di promesse vuote e comunicazioni fuorvianti. Pertanto,

abbiamo formalmente richiesto accesso agli atti, che continuiamo ad

aspettare, sottolineando la necessità di maggiore trasparenza da parte

dell’amministrazione”, dice Angioni.

“Dopo mesi di incertezze, ci troviamo di fronte a un vero

bluff. L’amministrazione sembra aver orchestrato un teatrino ignobile,

alimentando il malcontento tra coloro che operano ogni giorno per la salute

dei cittadini.” È imperativo, sottolinea ancora Angioni, che le autorità regionali rivedano immediatamente gli obiettivi assegnati e avviino un’inchiesta per accertare

eventuali responsabilità.

“La salute dei pazienti affetti da cancro deve essere una priorità. Non è

più tempo di tergiversare; è fondamentale garantire loro il diritto alla

salute in modo serio e dignitoso. Coloro che si sono dimostrati

superficiali, perpetuando esperimenti inaccettabili e rischiosi, devono

lasciare spazio a chi è realmente preparato ad affrontare queste sfide

cruciali per la nostra comunità.

Concludiamo ribadendo la nostra determinazione: difendere la salute

significa anche tutelare il rispetto e la dignità di ogni cittadino. Non

permetteremo ulteriori negligenze né mancanze di rispetto nei confronti di

chi si trova in situazioni di vulnerabilità”, conclude Angioni.