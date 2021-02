Cagliari, brutto schianto auto-moto in via Puccini: centauro ferito finisce all’ospedale

Brutto incidente in tarda mattinata in via Puccini a Cagliari. Uno scontro tra un’auto e una moto, per cause ancora da accertare, ha avuto come conseguenza il trasporto all’ospedale del motociclista, in codice giallo. Al volante dell’automobile, una Nissan, una donna. Le cause dello schianto sono ancora tutte da accertare, sul posto per i rilievi è presente la polizia Municipale.