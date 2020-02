Cagliari, brutto schianto auto-moto in pieno centro: 33enne ferito finisce all’ospedale

Incidente stradale nel quartiere cagliaritano di San Benedetto. Un 33enne in sella a una moto, arrivato all’incrocio tra via Tiziano e via Pacinotti, si è scontrato con l’auto guidata da una 51enne. Il conducente della moto è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e traportato all’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la polizia Locale per i “classici” rilievi di legge.