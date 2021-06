Cagliari, brutto incidente tra viale Ciusa e via dei Donoratico: 3 feriti in codice rosso

Brutto incidente poco dopo la mezzanotte all’incrocio tra viale Ciusa e via dei Donoratico a Cagliari. Un’auto, per cause ancora da chiarire, è uscita fuori strada ed è andata a sbattere contro un muro. L’impatto è stato sentito dai residenti dei palazzi che affacciano sull’incrocio, l’allarme è stato immediato. Sul posto sono arrivate ben tre ambulanze del 118, polizia Municipale e Vigili del fuoco. Ci sono tre feriti, si tratta di due uomini e una donna, tutti in codice rosso per dinamica. Sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale: uno dei due ragazzi e la donna al Brotzu, l’altro ferito al Policlinico di Monserrato. Stando alle primissime informazioni, avrebbero rimediato anche delle fratture.