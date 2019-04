Cagliari, brutto incidente in viale Marconi: auto ribaltate e traffico in tilt

Lunghissime code in entrambi i sensi di marcia per un incidente che ha coinvolto più auto nei pressi di Is Pontis Paris. Una è finita ruote all’aria, sul posto gli agenti della polizia Municipale. Dalle primissime informazioni trapelate ci sarebbero feriti