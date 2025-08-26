Lo schianto avvenuto fra auto e moto intorno alle 18 e 30 in via della Pineta fa discutere a causa della pericolosità della strada, ma anche probabilmente della disattenzione di chi guida. Lo scontro è avvenuto fra un’auto a noleggio guidata da un turista e una moto guidata da un ragazzo di 25 anni di Sant’Elia, Marco Loi, che si trova ora ricoverato in gravissime condizioni. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza Mike medicalizzata in codice rosso. Tanti i testimoni che hanno che hanno visto l’incidente. La foto è stata spedita da alcuni lettori a Casteddu Online a testimonianza della gravità dell’impatto avvenuto. Ed inevitabilmente scoppia la polemica sulla sicurezza di alcune strade cagliaritane e non solo che troppo spesso diventano teatro di gravissimi incidenti in cui-purtroppo- si spezzano giovani vite.