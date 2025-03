Tensione e paura in via Bacaredda a tarda sera dove un’auto che usciva dallo stop nei pressi del Mc Donald’s ha colpito in pieno un autobus del CTM che stava effettuando il servizio di linea. Sul posto i Carabinieri per i rilievi, ancora non si sa se ci siano stati dei feriti. Incidente che però dimostra la pericolosità di questa strada dove a volte proprio la presenza del Fast food crea disagi per la scarsa illuminazione e mette a rischio anche la sicurezza dei pedoni. Il traffico è paralizzato.