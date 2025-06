Sono stati condannati a pene pesanti i due giovani accusati del violento pestaggio avvenuto nella notte del 18 giugno 2023 sul lungomare del Poetto di Cagliari. Francesco Carta, 33 anni, e Nicola Loddo, 24 anni, entrambi di Quartu, sono stati riconosciuti colpevoli di tentato omicidio e condannati rispettivamente a 11 e 9 anni di reclusione. I fatti risalgono a una lite esplosa per futili motivi all’esterno di un locale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima – un 22enne anche lui di Quartu – era stata aggredita con estrema violenza: calci, pugni e colpi con una cintura anche quando si trovava già a terra, priva di sensi. Il giovane, in condizioni critiche, era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu e sottoposto a intubazione. Solo dopo giorni i medici avevano sciolto la prognosi. Erano state denunciate anche due ragazze, Maria Dolores Ibba e Martina Trudu, accusate di omissione di soccorso: per entrambe è stata disposta l’archiviazione. Oltre alla reclusione, i giudici hanno disposto una provvisionale di 60mila euro, immediatamente esecutiva, come anticipo sul risarcimento danni.