Cagliari, bruciano l’alt e in casa hanno 6 etti di droga: due pluripregiudicati in manette

Un 29enne e un trentaduenne di Cagliari, entrambi pluripregiudicati, sono stati arrestati al termine di un folle inseguimento della polizia Locale. Gli agenti hanno intimato l’alt in via Is Mirrionis, ma la coppia di pusher è fuggita, cercando rifugio nelle stradine del rione di San Michele. I poliziotti, alla fine, sono riusciti a bloccarli: oltre a trovare droga dentro la macchina, gli agenti hanno sequestrato sei etti tra marijuana, hascisc e cocaina nelle due abitazioni dei giovani. Il guidatore, inoltre, non aveva nemmeno la patente. In mattinata, al tribunale, si è svolto il rito direttissimo e il giudice ha convalidato gli arresti.