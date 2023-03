Cagliari, boom dei turisti in città dopo il Covid: nei primi mesi dell’anno aumento di oltre il 50 %

Dopo il Covid riparte il turismo in città. Il settore extralberghiero ha registrato un aumento di oltre il 50 % in più di occupazione di posti letto rispetto allo scorso anno nei primi mesi del 2023. I dati sono stati forniti dal primo cittadino Paolo Truzzu nel corso della conferenza stampa di presentazione dei riti legati alla Settimana Santa, “cifre importanti perché arrivano dopo quelle dello scorso anno, che avevano già registrato un aumento di oltre il 50 % rispetto al 2019, l’anno prima della pandemia. E l’alto livello di prenotazioni per quest’anno fa sperare bene per la prossima stagione turistica”. Anche l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, parla di dati incoraggianti per la stagione turistica imminente e un probabile “sold out. Lo scorso anno erano tantissimi i turisti che hanno assistito ai riti della Settimana Santa”.