Cagliar una bomba carta è esplosa in prossimità del dopo lavoro ferroviario, vetri in frantumi: alcune persone sono state ferite lievemente, “ma poteva andare molto peggio”. Pronta una denuncia contro ignoti, questa mattina anche i carabinieri si sono recati sul posto. Viale La Plaia, era in corso un incontro dentro i locali del dopo lavoro ferroviario per saluti e auguri di Natale quando, verso mezzanotte, una forte esplosione ha scosso i partecipanti. Non un semplice petardo, molto più, tanto da lasciare un segno ben visibile sul marciapiede. Una bomba carta, si presume, fatta esplodere in prossimità delle finestre che sono andate in frantumi. Alcune persone sono rimaste lievemente ferite, i danni economici non sono rilevanti ma lo spavento e i possibili pericoli scampati sono stati a tal punto da spingere gli interessati a preparare una denuncia contro ignoti. Nessun indizio per quanto riguarda l’autore o gli autori del fatto, non è certo che il sistema di videosorveglianza esterno abbia potuto riprendere qualcosa riconducibile all’esplosione.